La squadra B della "Cannisti Dogana" vince la terza prova del Campionato Sammarinese di pesca alla Carpa

Al lago di Faetano si è disputata la 3^ prova del Campionato Sammarinese di pesca alla carpa Lago, per squadre e società. La gara è stata vinta dalla squadra B della Cannisti Dogana, formata da Marino Gasperoni, Sergio Scarponi e Simone Zucchi. Intanto si è concluso anche il corso di pesca sportiva aperto ai ragazzi dai 10 ai 15 anni. Nella gara di fine corso si sono contraddistinti per la categoria “ più esperti” Tommaso Casadei, primo classificato, Nicolò Franci, secondo e Alessio Conti, terzo. Nella categoria principianti, primo posto per Gabriel Roman davanti a Leonardo Gasperoni e Luca Poggiali.