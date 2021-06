TENNIS La squadra del CAST centra la promozione

La squadra del CAST centra la promozione.

Con la vittoria ottenuta contro il Tresigallo Tennis Club, squadra della provincia di Ferrara, la formazione del CAST che milita nella Serie D4 di Coppa Italia ha centrato la promozione. Un cammino praticamente netto quello dei titani, che hanno chiuso al primo posto la prima fase, dove hanno affrontato Meldola, Cesena Ippodromo e Cattolica, cedendo un solo singolare, e in seguito hanno infilato altri successi contro Coriano (3-0) e Funo (3-0 a tavolino). Nell’incontro di ieri i biancazzurri si sono aggiudicati il primo singolare con Longoni, che si è imposto al terzo set (4-6 6-2 6-1 il risultato), mentre Vannucci ha dovuto cedere nel suo singolare, sempre al terzo set. Decisivo il successo ottenuto dal doppio Longoni – Bacciocchi, che hanno piegato con il risultato di 6-0 6-4 i propri avversari. Vittoria per 2-1 anche per le ragazze, nei play off della Serie D3 femminile. Contro il Setpoint “B” di Modena le biancazzurre, capitanate da Marco Martino, si sono imposte grazie ai successi ottenuti da Giulia Galvani nel singolare e dalla stessa Galvani in coppia con Ludovica Ceccoli nel doppio. Ritiro per Silvia Alletti. Intanto Jack Chapman ha centrato l’accesso al tabellone finale nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia (1.000 euro di montepremi). Il portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino si è imposto per 6-2 6-4 sul 3.2 Elia Brunelli nell’ultimo turno del tabellone di terza categoria, accedendo al tabellone finale, dove sfiderà oggi Claudio Celaj.

