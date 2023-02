MONDIALI La squadra sammarinese è pronta per i Mondiali di sci alpino In gara Matteo Gatti, Alberto Tamagnini e Mattia Beccari

È cominciata l’avventura della Nazionale biancazzurra ai Campionati del Mondo di sci alpino a Courchevel e Maribel. La delegazione sammarinese, guidata dal presidente federale Gian Luca Gatti, è arrivata nella località francese domenica e lunedì gli atleti hanno potuto affrontare i primi allenamenti sia in gigante che in slalom speciale, nella stessa pista che ospiterà le gare di qualificazione. A rappresentare San Marino nella competizione iridata saranno gli atleti Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, già presenti due anni fa ai Mondiali a Cortina, e il giovanissimo Mattia Beccari, reduce dall’esordio internazionale al Festival Olimpico della Gioventù Europea in Friuli Venezia Giulia come portacolori del CONS. I tre atleti sono seguiti dal tecnico Giorgio Marchesini, che segue Gatti e Tamagnini già da alcuni mesi, mentre Beccari si allena allo Ski College Veneto a Falcade.

La squadra biancazzurra condivide gli allenamenti con quella irlandese. L’esordio, per i tre atleti biancazzurri, è fissato per giovedì mattina quando scenderanno in pista per le qualificazioni alla gara di gigante di venerdì. Accederanno alla finale, a cui partecipano di diritto i migliori 50 atleti del ranking iridato, i primi 25 classificati delle qualifiche, mentre le restanti 25 posizioni saranno assegnate tra gli atleti al cancelletto di partenza in base al piazzamento nel ranking, salvaguardando il criterio di un rappresentante per ciascuna Nazione. Sabato, poi, sarà la volta delle qualifiche di slalom, la cui gara è fissata per domenica.

