La stagione riparte con un secondo posto di Marco Mularoni

Riparte la stagione agonistica per l’Aerobatic Team di San Marino. All’aeroporto Villa San Martino di Lugo di Romagna, si è svolta la Gara Acro V° Trofeo Battistoni organizzata dall’Aero Club Milano, prima prova valida per il campionato italiano di acrobazia aerea per le categorie Sportman, Intermedia, Avanzata e Illimitata.

A esordire nella categoria Intermedia Marco Mularoni, che a bordo del suo fedele CAP10 è salito sul secondo gradino del podio. Un ottimo risultato in attesa del passaggio al prossimo aereo molto più performante. Primo posto è stato conquistato da Francesco Fullin dell’AeC Lugo e terzo posto per Alberto Mozzi dell’AeC Milano. I prossimi appuntamenti in programma per la Federazione prevedono gare a livello internazionale e nazionale per tutto il mese di giugno.