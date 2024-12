SERIE D La Titan Services batte il Fusignano al tie-break Seconda vittoria consecutiva al quinto set per le sammarinesi nell'ottava giornata

La Titan Services batte il Fusignano al tie-break.

Importante vittoria della Titan Services che torna dall’anticipo di mercoledì sera a Fusignano con due punti, raccogliendo la seconda vittoria consecutiva al tie-break dopo quella interna con il Cattolica. Finisce 2 a 3 (22/25 25/23 23/25 26/24 11/15).

“Abbiamo dovuto rivisitare la formazione di partenza per le assenze delle due bande Ricci e Ricciotti – spiega a fine match il coach Stefano Sarti. – Così ci siamo concentrati di più sulla difesa ma non abbiamo rinunciato ad attaccare meglio possibile. In questo fondamentale è stata particolarmente efficace Pedrelli che ha messo a segno 17 punti. Le nostre avversarie hanno fatto lo stesso e ne è uscita una vera maratona: Ovviamente siamo tutti contenti per questa importante vittoria, anche se devo dire che in alcuni frangenti del match abbiamo sprecato tanto”.

Prossima partita: Titan Services San Marino – Vtr Ke Car Rimini, sabato 21 dicembre alle 19.30 a Serravalle.

