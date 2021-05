VOLLEY La Titan Services chiude il campionato vincendo Al Pala Casadei, Rubicone battuto 3-1

La Titan Services chiude bene il campionato pandemico con una bella vittoria per 3-1 sul Rubicone facendo leva su una buona ricezione e una difesa attenta e riuscendo a far male agli avversari soprattutto con Benvenuti e Kiva non sempre codificati al meglio dal muro romagnolo. La vittoria evita ai ragazzi di Mascetti l'ultimo posto in questo girone, anche se di fatto il blocco delle retrocessioni aveva da tempo messo la Titan Services al riparo da brutte sorprese.

Nel primo set partono meglio i sammauresi che si trovano 0-4, ma i sammarinesi restano sempre attaccati al punteggio e alla partita, rientrano e se la giocano punto a punto. Un errore in attacco del Rubicone sul 24-23 consegna il primo set alla Titan Services. Anche il secondo parziale si gioca per metà all'insegna dell'equilibrio, poi i sammarinesi spengono la luce e un parziale di 1-6 li porta sotto 8-14.

E' il break che risulterà decisivo, il Rubicone conquista la seconda partita 20-25. Dal 12-8 nel terzo San Marino cambia marcia. Funziona l'attacco e lavora molto bene anche il centrale Bernardi. 25-17 e nuovo vantaggio. Adesso la Titan Services non ha più cali, continua a spingere con grinta e precisione fino al nuovo 25-17 che chiude il match sul 3-1.

