La Titan Services conquista gara 1

Buona partita della Titan Services che ottiene un successo fondamentale in chiave salvezza. A Serravalle le ragazze di Wilson Renzi battono Portomaggiore per 3-1 e si aggiudicano gara 1. Riuscissero a ripetersi mercoledì prossimo in Emilia si garantirebbero la permanenza in serie D. Altrimenti giocheranno sabato prossimo la "bella" a Serravalle. Molto bene l'atto primo nonostante un approccio non ottimale contrassegnato tra troppi errori che alla fine costano il set conquistato dalle ferraresi per 21-25. Scrollata di dosso la tensione e con ormai poco da perdere, la Titan Services cambia marcia. Le ospiti rifiatano e l'intensità delle padroni di casa non da loro modo di rientrare. Il set (25-16) riequilibra le sorti della partita. Anzi l'inerzia è tutta dalla parte sammarinese, il livello della battaglia è alto e il terzo vinto ai vantaggi 28/26 rivela anche che la squadra è più lucida nei punti decisivi. L'ultimo disperato tentativo di rientro Portomaggiore se lo gioca al quarto set quando sotto per 16-8 segna un parziale di 10-1. Ma la freddezza nelle scelte e il grande lavoro in attacco rimettono le cose a posto e portano 25-22 partita e incontro a San Marino. Per la salvezza manca ancora una vittoria.