La Titan Services impegnata nell'anticipo a Cesena.

Si chiude con l'anticipo sul campo del Cesena, il 2025 della Titan Services nel campionato di serie D. La squadra di Stefano Sarti, dopo la vittoria contro Santarcangelo nel derby di sabato scorso al Pala Casadei di Serravalle, cercherà continuità anche in trasferta contro una squadra che sta attraverso un momento positivo. Le Titane sono chiamate a un prestazione di livello per poter chiudere nel migliore dei modi. La Titan Services occupa con 13 punti il quarto posto in classifica a un punto dalla coppia Alfonsine - Mattei Ravenna. Al comando c'è la Vtr Rimini con 20 punti. Cesena è nella parte bassa della graduatoria con 9 punti. Si gioca alle 20:30.

