La Titan Services in campo per la promozione in serie B

Si gioca questa sera la prima partita della promozione diretta in serie B per la Titan Services San Marino. Alle 21.30 sul parquet di San Lazzaro di Savena, il sestetto di Stefano Mascetti affronta lo Zinella Bologna, squadra capace di vincere il girone di serie C perdendo solo tre partite. " Loro sono favoriti anche perché hanno il vantaggio di giocare in casa l’eventuale bella - ha affermato il coach della Titan Services, Stefano Mascetti - ma noi cercheremo di giocare la nostra pallavolo."

Il calendario prevede gara 2, sabato alle 18 a Serravalle e l'eventuale bella, martedì 30 aprile a San Lazzaro di Savena. Ricordiamo che la vincente sale direttamente in serie B. La perdente approda alle semifinali play-off dove troverà la migliore delle seconde, le due terze classificate e la migliore delle quarte dei due gironi emiliano-romagnoli della serie B.