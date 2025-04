VOLLEY La Titan Services ko ad Alfonsine

Nel posticipo della 21^ giornata della Serie D femminile di volley la Titan Services cade 3-0 in trasferta contro la Pallavolo Alfonsine. 25-21 25-14 25-20 il punteggio in favore delle ravennate che confermano il quinto posto in classifica. Le sammarinesi restano settime con 28 punti.

