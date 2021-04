La Titan Services lotta, ma passa Bologna (0-3)

Due set alla pari non bastano alla Titan Services che si arrende alla forza e alle motivazioni di Bologna, in corsa per la vittoria del campionato. Più fisici e potenti gli emiliani contro i quali però la squadra di Mascetti non ha sfigurato rendendo per 2 set la vita difficile ai più quotati avversari. La resa è arrivata solo al terzo, quello si a senso unico. Priva del centrale titolare Bernardi, la Titan Services parte contratto e specie in attacco fatica a trovare le misure del campo. Appena meglio Bologna che non riesce però a dimostrare l'abituale fluidità di costruzione. Sul 19/23 è il muro felsineo a marcare i due punti che servono per portare la frazione a casa.









Il secondo comincia con lo stesso equilibrio che si protrae fino al 10/10. Un mini break ospite recuperato dai padroni di casa che mettono anche la testa avanti sul 19/17. Ora a fare la differenza arriva un lungo turno di battuta di Spagnol che produce 2 ace e 5 punti, è il ribaltamento definitivo che porta il set a Bologna, a 22. Terzo parziale invece a senso unico. Emiliani subito 5/0 e poi in controllo, 7/14 e 12/25. Sabato prossimo recupero della settimana giornata, Titan Services in trasferta contro la Kerakoll Sassuolo.