VOLLEY La Titan Services passa 3-2 a Forlì Spiccano i 24 punti di Ricci. In attesa delle altre partite del turno, le ragazze di Sarti salgono al 5° posto.

La Titan Services passa 3-2 a Forlì.

La Titan Services San Marino vince 3-2 a Forlì nell'anticipo della quarta giornata di Serie D Femminile di pallavolo. Vinto il primo set 26-24, le biancazzurre cedono i seguenti 17-25 e 20-25, per poi pareggiarla con un 25-18 che vale il tie break, nel quale si impongono 15-6. La Titan Services, guidata dai 24 punti di Ricci, sale a 6 punti in classifica, dove, in attesa delle partite di oggi, è 5ª.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: