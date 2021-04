VOLLEY La Titan Services riceve la Consar Ravenna

La Titan Services riceve la Consar Ravenna.

Impegno interno per la Titan Services che alle 18,30 aspetta la Consar Ravenna al Pala Casadei. All'andata furono i sammarinesi ad imporsi con un rotondo 3-0 sulla giovane formazione avversaria. Con un successo la Titan Services potrebbe ancora agganciare i play off di questa stagione anomala e fortemente condizionata dal Covid. I sammarinesi torneranno poi in campo anche venerdì 30 aprile, sempre in casa contro la Sab Heli Rubicone.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: