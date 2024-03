VOLLEY La Titan Services sconfitta sul parquet della capolista Flamigni Il quintetto sammarinese battuto con il punteggio di 3 a 1

Nell'anticipo del campionato di pallavolo di serie C femminile, la Titan Services San Marino è stata sconfitta per 3 a 1 dalla capolista Flamigni. Il sestetto sammarinese tornerà in campo sabato 9 marzo a Serravalle contro il Bagnacavallo.

