VOLLEY La Titan Services vince il derby Battuto per 3 a 0 il San Giovanni in Marignano

Sfida nella sfida per Titan Services – Ventil System San Giovanni in Marignano, con i romagnoli guidati in panchina dal sammarinese Alessandro Della Balda. Il terzo campionato consecutivo in serie B dei Titani si chiude con un successo per 3-0. Le due squadre sono arrivate al PalaCasadei con gli stessi punti, grazie anche alla vittoria a tavolino contro Volley Potentino che aveva schierato un giocatore squalificato. La partita di Serravalle è molto equilibrata tanto che i punteggio dei parziali sono molto vicini.

Nel primo set San Marino arriva anche sul 24/21, poi un paio di errori riportano San Giovanni in Marignano vicino nel punteggio. I Titani s'impongono 25/23. Nel secondo parziale equilibrio fino al 10 pari quando è la Titan Services a effettuare il primo e decisivo allungo con due attacchi di Benvenuti.

La Titan Services chiude il parziale 25/19. Il terzo parziale ricalca l’andamento in equilibrio del secondo con le due squadre vicine nel punteggio stavolta fino al 20 pari quando il Marignano, con due attacchi andati a buon fine e un muro punto, si porta sul 20/23. Il parziale si chiude ai vantaggi in favore per San Marino 26/24. In tabellino Kiva con 12 punti, Zonzini e Bernardi con 11.

In classifica la squadra di Stefano Mascetti chiude con 34 punti davanti proprio a San Giovanni in Marignano. Ai play off promozione vanno Bontempi Casa Collemarino con 55 e Paoloni Macerata con 52. Retrocedono in serie C Potentino Macerata, Alba Adriatica e Romagna Banca Bellaria.

