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La Titanica 2026: la Virtus Bike centra l'obiettivo

Il Comitato Organizzatore della Virtus Bike esprime grande soddisfazione per l'ottima riuscita della quinta edizione de "La Titanica"

di Lorenzo Giardi
21 giu 2026

La quinta edizione de La Titanica si conferma un successo per la Virtus Bike San Marino, che ha raggiunto il proprio obiettivo: valorizzare il territorio sammarinese attraverso una manifestazione capace di unire sport, tradizione, turismo e passione per il ciclismo d’epoca. L’evento, andato in scena il 20 e 21 giugno con partenza e arrivo a Borgo Maggiore, ha richiamato appassionati provenienti da diverse realtà italiane ed estere. Il Comitato organizzatore esprime grande soddisfazione per la riuscita dell'evento.


Le interviste ad Enrico Terenzi e Andrea Ugolini





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