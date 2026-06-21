La Titanica 2026: la Virtus Bike centra l'obiettivo

La quinta edizione de La Titanica si conferma un successo per la Virtus Bike San Marino, che ha raggiunto il proprio obiettivo: valorizzare il territorio sammarinese attraverso una manifestazione capace di unire sport, tradizione, turismo e passione per il ciclismo d’epoca. L’evento, andato in scena il 20 e 21 giugno con partenza e arrivo a Borgo Maggiore, ha richiamato appassionati provenienti da diverse realtà italiane ed estere. Il Comitato organizzatore esprime grande soddisfazione per la riuscita dell'evento.





Le interviste ad Enrico Terenzi e Andrea Ugolini



