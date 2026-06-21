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La Titanica 2026, San Marino celebra la quinta edizione della ciclostorica

Da tutte le regioni d'Italia per vivere la quinta edizione de “La Titanica” . In Piazza della Libertà lo spettacolo degli sbandieratori

di Lorenzo Giardi
21 giu 2026

Quinta edizione de “La Titanica”, l’appuntamento dedicato al ciclismo d’epoca ha preso il via alle 8 da Piazza Grande di Borgo Maggiore. 230 i partecipanti ad impreziosire una giornata calda, ma colma di significato per i corridori provenienti da tutte le regioni d'Italia esclusivamente vintage capaci di colorare le strade del Monte Titano.

Un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti del cicloturismo storico, capace di unire sport, tradizione, cultura e promozione del territorio. Le biciclette d’epoca sono state ancora una volta le protagoniste di un viaggio nel tempo attraverso gli scorci più suggestivi di San Marino e della Valmarecchia. Il cuore della manifestazione Piazza della Libertà con i corridori accolti dallo spettacolo degli sbandieratori di San Marino curato dal gruppo storico della Federazione Balestrieri. Un esibizione straordinaria tra coreografie, acrobazie e lanci di bandiere dipinte a mano, costumi tradizionali e il suono dei tamburi. 

Uno show apprezzatissimo che si è sposato perfettamente con il clima rievocativo. Tre i percorsi previsti: L’Arengo, Donna Felicissima e Titanico, pensati per soddisfare sia i ciclisti amatoriali sia gli appassionati più allenati. Pedalata attraverso i borghi storici e paesaggi unici che rendono il Monte Titano una cornice ideale per questo evento. La Titanica rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva: è un’occasione per valorizzare il patrimonio storico, paesaggistico e turistico della Repubblica di San Marino, promuovendo uno stile di vita sostenibile e un turismo lento, capace di far riscoprire il piacere del viaggio e della condivisione.

Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere e a consolidare la propria identità, confermandosi come una delle iniziative più attese del calendario sportivo e turistico sammarinese.




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