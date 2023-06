CICLISMO “La Titanica” per 200 Sale il numero di partecipanti alla corsa più vintage del panorama ciclistico. Lo scorso anno erano 120, per la seconda edizione della “Titanica” sono saliti a 180

Qualche chilometro individuale per scaldare i muscoli perché anche se si tratta di una ciclo/turistica, lo spirito agonistico c'è sempre. “La Titanica” seconda edizione, lievita. Dai 120 dello scorso anno, alla partenza fissata per le 8.15 nella suggestiva piazza di Borgo Maggiore, si presentano in 177 per partecipare alla corsa più vintage del panorama ciclistico. Merchandising dell'epoca, fotografie che fermano il tempo, biciclette meravigliose rigorosamente costruite prima del 1987. In questo caso la gara è proprio questa, vince il possessore della bici più vecchia. Tanti i nomi del ciclismo che fu. Dal due volte campione del mondo su strada 1991 e 1992, e vincitore del Giro d'Italia 1990 Gianni Bugno, alla campionessa sammarinese Daniela Veronesi Poi ancora il decano dei ciclisti Angiolino Piscaglia 91 anni per lui e ancora tanta voglia di pedalare. Sempre in prima linea quando si tratta di sport e in particolare di ciclismo il Segretario all'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi. E' stata ribattezzata la “mille miglia su due ruote”, l'idea della VirtusBike, società affiliata alla Federciclismo sammarinese ha centrato in pieno l'obiettivo, attirando sul Titano i grandi appassionati di ciclismo. Tre percorsi. Il “Titanico” 67 km, “Donna Felicissima” 58 km e l”Arengo” 15 km.

