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La Titanica, quinta edizione: il cicloturismo d'epoca torna in Repubblica

La Ciclostorica della Repubblica di San Marino vale come ottava tappa del “Giro d'Italia d'epoca”

di Lorenzo Giardi
10 giu 2026

La passione per il ciclismo storico è pronta a riaccendere le strade della Repubblica di San Marino con la quinta edizione de "La Titanica", in programma il 20 e 21 giugno 2026.

La manifestazione, organizzata da Virtus Bike San Marino, è diventata in pochi anni uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama nazionale dedicato alle biciclette d'epoca e al cicloturismo. Partenza e arrivo saranno ancora una volta a Piazza Grande, a Borgo Maggiore, cuore pulsante di un evento che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

I partecipanti attraverseranno i suggestivi paesaggi del Monte Titano e della Romagna, toccando anche i comuni di San Leo, Santarcangelo e Verucchio lungo percorsi che alternano strade bianche, salite panoramiche e tratti ricchi di storia. Tre gli itinerari previsti per soddisfare ogni livello di preparazione: l'“Arengo”, pensato per chi vuole vivere l'atmosfera della manifestazione, la “Donna Felicissima”, percorso intermedio immerso tra colline e borghi storici, e il più impegnativo “Titanico”, dedicato agli appassionati delle grandi sfide.

Più che una semplice pedalata, La Titanica rappresenta un viaggio nel tempo, dove biciclette costruite prima del 1987 e abbigliamento vintage riportano in vita il fascino eroico del ciclismo di una volta. Un evento che negli anni ha saputo crescere costantemente, attirando centinaia di partecipanti e consolidandosi come una delle principali manifestazioni cicloturistiche del territorio sammarinese. Il weekend sarà arricchito da momenti conviviali, ristori con prodotti tipici e iniziative collaterali che permetteranno a ciclisti e accompagnatori di vivere un'autentica esperienza tra sport, cultura e tradizioni locali.




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