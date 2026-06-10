La Titanica, quinta edizione: il cicloturismo d'epoca torna in Repubblica

La passione per il ciclismo storico è pronta a riaccendere le strade della Repubblica di San Marino con la quinta edizione de "La Titanica", in programma il 20 e 21 giugno 2026.

La manifestazione, organizzata da Virtus Bike San Marino, è diventata in pochi anni uno degli appuntamenti più apprezzati del panorama nazionale dedicato alle biciclette d'epoca e al cicloturismo. Partenza e arrivo saranno ancora una volta a Piazza Grande, a Borgo Maggiore, cuore pulsante di un evento che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

I partecipanti attraverseranno i suggestivi paesaggi del Monte Titano e della Romagna, toccando anche i comuni di San Leo, Santarcangelo e Verucchio lungo percorsi che alternano strade bianche, salite panoramiche e tratti ricchi di storia. Tre gli itinerari previsti per soddisfare ogni livello di preparazione: l'“Arengo”, pensato per chi vuole vivere l'atmosfera della manifestazione, la “Donna Felicissima”, percorso intermedio immerso tra colline e borghi storici, e il più impegnativo “Titanico”, dedicato agli appassionati delle grandi sfide.

Più che una semplice pedalata, La Titanica rappresenta un viaggio nel tempo, dove biciclette costruite prima del 1987 e abbigliamento vintage riportano in vita il fascino eroico del ciclismo di una volta. Un evento che negli anni ha saputo crescere costantemente, attirando centinaia di partecipanti e consolidandosi come una delle principali manifestazioni cicloturistiche del territorio sammarinese. Il weekend sarà arricchito da momenti conviviali, ristori con prodotti tipici e iniziative collaterali che permetteranno a ciclisti e accompagnatori di vivere un'autentica esperienza tra sport, cultura e tradizioni locali.







