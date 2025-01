'La Titanica' riporta il Giro d'Italia d'epoca a San Marino

Con le ruote nella polvere e lo sguardo nel futuro. Il Giro d'Italia d'epoca, circuito non competitivo che accorpa le migliori manifestazioni cicloturistiche d'Italia, ha presentato a Roma il proprio calendario di corse per il 2025. Anche quest'anno, i ciclisti faranno tappa a San Marino, perché tra le 15 gare previste c'è 'La Titanica', in programma il 14 e 15 giugno, con tre percorsi di diverse lunghezze e difficoltà.

Nata nel 2011, l'associazione prevede corse in giornate non consecutive, ma disseminate durante l'anno, in cui i partecipanti gareggiano su bici e con divise d'epoca, in territori agresti di interesse paesaggistico, artistico ed economico, prevalentemente sterrati. A guidarla sono Michela Girardengo e Gioia Bartali, bisnipote e nipote dei campioni Costante Girardengo e Gino Bartali.

La cerimonia si è però aperta con un minuto di silenzio in memoria di Sara Piffer, giovane ciclista della nazionale under 21, vittima di un incidente stradale. Un momento utile anche per ricordare l’importanza della sicurezza stradale e della sensibilizzazione sul tema.

“Il futuro del Giro d'Italia d'epoca passa dalla valorizzazione del territorio e dalla sicurezza – dice la presidente Girardengo, perché siamo stanchi di vedere ciclisti investiti, siano essi atleti o cicloturisti. Meritiamo rispetto”.



Particolarità dell'edizione 2025 è che si avranno anche due corse in Brasile, una delle quali precederà proprio La Titanica, e che il racconto del Giro sarà impreziosito dalla storica Fiat 1500 del 1966, auto con cui la Rai seguì il Giro d'Italia tra gli anni '60 e '70.

“Siamo stati confermati per il secondo anno come tappa ufficiale del prestigioso circuito, di cui saremo il settimo appuntamento – spiega Andrea Vannucci, dell'Asd Virtusbike, gruppo organizzatore –. Riproporremo tre percorsi: Arengo, Donna felicissima e Titanico, il più duro, con alcune novità, per rendere i tracciati sempre più entusiasmanti. Vi aspettiamo tutti il 14 e 15 giugno, perché La Titanica non è solo corsa ciclistica ma anche mercatini vintage ed eventi collaterali”.