La Titanica, Terenzi: "Edizione dedicata alla pace". Girardengo: "Partecipo con una bici del '25, omaggio a mio nonno"

Grande soddisfazione per Enrico Terenzi, del comitato organizzatore de La Titanica: "Dopo i 200 partecipanti raggiunti l'anno scorso, quest'anno arriviamo a 250, quindi la ciclostorica La Titanica continua a crescere e di questo non possiamo che essere felici. Quest'anno, in un momento in cui il mondo è dilaniato da guerre e conflitti, abbiamo deciso di dedicare questa edizione alla pace e al dialogo tra i popoli, proprio lanciando da San Marino, terra di neutralità, di incontro e solidarietà, questo messaggio di pace al mondo. Il passaggio più bello del percorso? Questa non è facile perché ad ogni svolta, ad ogni curva, il cuore si riempie di meraviglia. Per me entrare nelle gallerie del vecchio treno forse è la parte sempre che risulta più emozionante, però anche tutta la parte che guarda verso l'Appennino, veramente toglie il fiato ed è molto apprezzata dai nostri fedeli partecipanti".

In "gara" anche Michela Moretti Girardengo, nipote del fuoriclasse Costante Girardengo e presidente del Giro d'Italia dEpoca: "Da tre anni è diventata una tappa fissa del Giro d'Epoca, San Marino è un Paese di grande accoglienza e questo è quello che vogliamo celebrare anche oggi. Uno dei passaggi più significativi sarà l'inaugurazione del ponte a Santarcangelo, a me piace tanto arrivare su in Città. Faccio il percorso breve con questa bicicletta del 1925, un omaggio al nonno".