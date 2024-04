La Titano Trail Run è una corsa "Energika"

Titano Trail Run

Una mattinata Energika per gli atleti della Titano Trail Run. La partenza alle 10 in punto sulla salita che porta alla prima torre in uno dei luoghi simbolo della San Marino patrimonio dell'Unesco. È un Trail attraverso sentieri e percorsi che fanno scoprire in primis ai sammarinesi scorci mozzafiato della loro bellissima Repubblica. La pioggia e le temperature rigide dei giorni scorsi hanno lasciato spazio ad ampi squarci di sole. La corsa è un aspetto dalla vicenda. Energika è un vero e proprio festival del benessere, dell'aggregazione, dello stare insieme. Rigorosamente all'aria aperta. E con un palcoscenico naturale unico al mondo.

È la seconda edizione, ma ha tutto per affermarsi come appuntamento tradizionale reiterato negli anni. Si può correre, ascoltare musica, provare altre discipline come il Tiro con l'Arco, l'arrampicata, il trekking, il nordic walking. Si può cercare l'adrenalina camminando su una fune o la pace facendo yoga. La Titano Trail intanto prosegue su due distanze: di 14,700 km la prima che vede arrivare sul traguardo Valentina Venerucci e Marco Francioni. Insieme da metà gara in poi, insieme a tagliare il traguardo. E la lunga, quella di 25 km racconta una storia ancora più bella. Due amici che si iscrivono insieme, salgono sul Titano con le famiglie. La corrono insieme, la vincono insieme. Sono Stefano Bertozzi e Giuseppe Marini.

L'edizione del 2024 della Titano Trail Run è stata dedicata ad Ayrton Senna a 30 anni dalla tragica scomparsa. A ricordarlo una bandiera srotolata tra la prima e la seconda torre e un momento istituzionale al campo Bruno Reffi con il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il Presidente del Comitato Olimpico Gian Primo Giardi, l'Ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini e il Presidente dell'Automobile Club Lucio Daniele.