La trasferta di Bari porta 5 medaglie

Cinque medaglie per il Taekwondo San Marino al primo interregionale del 2022 svolto nel week end a Bari. Guidati da maestro Secondo Bernardi, gli atleti sammarinesi hanno ben figurato: oro di Daniele Leardini (1°dan -87kg senior nere) che ha battuto in finale per 15 a 2 l'atleta di casa Gianluca Mele. Stefano Crescentini argento e Samuel Tarini bronzo tra le nere junior. Bronzo tra le senior colorate per Michele Mezzanotte; argento per Alessandro Giovagnoli, il più giovane della spedizione, tra i cadetti.