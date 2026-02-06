MILANO-CORTINA 2026

La vigilia della Cerimonia d'apertura a Livigno

La delegazione sammarinese sfilerà a Livigno con il suo atleta Rafael Mini

Sarà una cerimonia divisa su più luoghi quella di Milano-Cortina 2026. La delegazione sammarinese sfilerà a Livigno.

[Banner_Google_ADS]


I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy