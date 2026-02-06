La vigilia della Cerimonia d'apertura a Livigno

La delegazione sammarinese sfilerà a Livigno con il suo atleta Rafael Mini
Sarà una cerimonia divisa su più luoghi quella di Milano-Cortina 2026. La delegazione sammarinese sfilerà a Livigno.
