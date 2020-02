PESCA SPORTIVA Lago di Faetano, dopo l'estate via ai lavori

Il Lago di Faetano si rifà il trucco. A settembre è previsto il via ai lavori di cappottamento del lago che specie nella stagione più secca soffre di mancato approvvigionamento idrico dal fiume Marano. I lavori sostenuti da Federazione Pesca e Comitato Olimpico hanno lo scopo di di creare un diaframma attorno all'invaso e sostituire le paratie in legno. L'intervento comporterà la chiusura totale del lago all'attività di pesca per un paio di mesi.

Il Presidente della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva, Graziano Muraccini, spiega l'importante di un tempestivo intervento sulla struttura. "Il lago - dice - è un luogo di sport e aggregazione"







