Lancio Ypsilon sfiora la vittoria all'Ecorally Fia di Scozia

Per la seconda volta in tre gare sono mancati due decimi di secondo a Guido Guerrini ed Artur Prusak, portacolori di San Marino e di FAMS, per vincere la regolarità dell'Ecorally Scotland, valida per FIA Ecorally Cup 2026, campionato mondiale energie alternative. Una beffa arrivata durante il calcolo dei peggiori risultati da scartare. Lancia Ypsilon HF 280 cavalli era andata talmente bene, vincendo tre prove speciali, che gli scarti del secondo giorno di gara sono stati di appena 6 decimi di secondo mentre gli avversari eliminavano penalizzazioni molto superiori. A spuntarla sono stati i portoghesi Carpinteiro Albino e Figueiredo che proprio da Guerrini e Prusak avevano perso Monte Carlo 2025 per soli 4 decimi. Una vittoria meritata, al termine di un un testa a testa tra Lancia e Kia EV4 che ha tolto un poco di attenzione al monopolio Hyundai Inster, capace di dominare con tre auto la classifica dell'efficienza energetica e vincere le sette gare iridate finora disputate. Lancia, in partnership con Gass Racing e la coppia vincitrice della FIA Ecorally Cup 2025 Guerrini-Prusak, si candida al ruolo di principale competitor europeo delle Case automobilistiche coreane, che da anni dominano il campionato. Un progetto ambizioso e una scommessa decisamente difficile che la Casa automobilistica italiana ha intrapreso con un progetto destinato a non esaurirsi in una sola stagione sportiva. La combinata che assegna i punti FIA è stata vinta dagli spagnoli Aicart-Herrera seguiti dai cechi Žďárský-Nábělek e i portoghesi Carpinteiro Albino e Figueiredo. Con la vittoria della coppia valenciana si riapre parzialmente il campionato che vede i rappresentanti di San Marino e FAMS Guerrini e Prusak saldamente al terzo posto. Nella conferenza stampa di fine gara, svoltasi presso l'Abertay University di Dundee, Guerrini ha lodato i progressi fatti nel feeling con Lancia Ypsilon che si conferma mezzo molto adatto a questo tipo di gare. Artur Prusak ha evidenziato le grandi attenzioni che l'auto italiana ha da parte di stampa estera e appassionati locali. Prossimo appuntamento a inizio settembre in Cina per il Greater Huangshan International EcoRally 2026. Gara impegnativa della durata di cinque giorni e che assegnerà punteggi maggiorati.

C.s. - Fams







