Lazio Combat: due argenti e un bronzo per il Taekwondo San Marino.

Nel weekend il Takewondo San Marino ha partecipato al torneo Interregionale Lazio Combat 2022, a Minturno. I sette atleti biancoazzurri, guidati da Secondo Bernardi, si sono confrontati i migliori praticanti di taekwondo di tutto il Centro sud e molti nazionali italiani.



In categoria -45 kg cadetti cinture nere, Federico Amati ha battuto Flavio Blasi ai sedicesimi (31-16) cedendo a Diego Mandatori il 2° incontro agli ottavi, mentre Achille Tentoni ha perso con Erasmo Patriarca ai 16imi per 26 a 39. Argento per la sammarinese Sara Chahhar che, in cat. -59 kg cadetti femminile, ha battuto in Semifinale (per 10-2) Flavia D’Auria, per poi cedere in finale a Ilaria Di Bona per 5 a 11. Samuel Tarini ha invece perso ai 16simi (per 16 a 26) contro Mattia Saltalla in categoria -63 kg.



Bronzo in categoria Senior - per il Capitano Michele Ceccaroni nei -68 kg, che ha battuto ai quarti (31-17) Nicolò Bocchini, per poi cedere in semifinale contro Davide Fortunato per 16 a 23. Stefano Crescentini, in categoria -74 kg), è stato invece battuto ai quarti per 15-8 dal marocchino Ayoub Sadid.



Il secondo argento degli atleti sammarinesi viene invece conquistato da Michele Mezzanotte in -68 kg Rossa, che ha battuto in semifinale Francesco Manco per 3-0, per poi cedere la finale a Mario Gallo.



Il Club Taekwondo San Marino raggiunge così 278 trofei complessivi: 80 ori, 93 argenti, 101 bronzi e 4 Coppe di squadra. La prossima gara in programma è il World Taekwondo Senior Championship 2022, dal 14 al 18 novembre a Guadalajara, in Messico.

