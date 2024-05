Le atlete sammarinesi conquistano podi e record

Doppio impegno a Ugnano (FI) per gli Arcieri del Titano che ottengono risultati importanti. Nella prima giornata di gare Lucrezia Tura ha chiuso in prima posizione nella categoria “allieve” con 616 punti. Secondo posto “senior” per Kristina Pruccoli che ha chiuso la sua gara a 599 punti. Terzo posto maschile per Paolo Tura.

Nella seconda gara odierna si aggiungeranno Giorgia Cesarini, reduce dall' ottima prestazione agli europei e Maria Luisa Fazzardi. Alla seconda giornata di gare hanno preso parte anche diversi arcieri della Nazionale italiana che, grazie anche a condizioni atmosferiche perfette hanno migliorato alcuni record nazionali. Lucrezia Tura ha gareggiato come “junior - 70mt.”, categoria che le è utile per preparare i prossimi impegni internazionali, ed ha chiuso al primo posto con record sammarinese (575). Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto superando abbondantemente, entrambe, la soglia dei 600 punti. Le due ragazze, insieme a Maria Luisa Fazzardi, superano gli “Arcieri della Signoria” nella gara a squadre migliorando il record sammarinese. Prestazione che permette alle atlete di salire al terzo posto del ranking italiano a squadre con Kristina Pruccoli e Giorgia Cesarini che entrano nella top 15.