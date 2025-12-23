Le Attività Subacquee chiudono un 2025 ricco di successi

La Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha celebrato una stagione 2025 molto positiva, caratterizzata da 27 gare nazionali e internazionali e numerosi successi, tra cui titoli italiani, podi internazionali, il quarto posto ai World Games in Cina nell’apnea e ottimi risultati alla Nevera Cup in Croazia. Il presidente Leonardo Sansovini ha sottolineato anche l’importanza dell’organizzazione di eventi sul territorio, dei corsi minisub e dell’introduzione di nuove discipline. Durante la serata sono stati premiati i campioni nelle varie specialità: nell’apnea Daniele Mazza davanti a Luca Ronconi e Giacomo Lucidi; nella fotografia subacquea vittoria di Paolo Masini; nel nuoto pinnato riconoscimenti alla Nazionale agli Europei in Polonia e ai migliori atleti a livello nazionale, con successi di Luigi Renzi ed Elisabetta Brasey.

Consegnati inoltre i brevetti ai nuovi istruttori, una targa a Fabio Fabbri per la sua collaborazione storica e un riconoscimento in memoria dell’istruttore Roberto Scarpato. Presente anche la Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, che ha confermato la collaborazione con la Federazione, suggellata dall’ingresso di Andrea Garavini nel Consiglio Direttivo.







