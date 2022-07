Le Bocce festeggiano gli eroi di Orano

Stella Paoletti, Anna Maria Ciucci, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni. È in onore dei magnifici 4 che la Federazione Bocce ha organizzato una serata di festeggiamenti. La recente spedizione ai Giochi del Mediterraneo di Orano ha fatto segnare per la raffa sammarinese un record di medaglie. La coppia Ciucci/Paoletti ha conquistato l'oro, Dall'Olmo/Frisoni l'argento e Dall'Olmo il bronzo nell'individuale. E così il Presidente Federale Maurizio Mularoni e il suo Direttivo hanno reso omaggio agli atleti e il CT Marco Cesini. Una serata informale alla quale però hanno preso parte anche i vertici sportivi sammarinesi. Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che ha vissuto ad Orano le fasi iniziali del Torneo e ha voluto sottolineare con la sua presenza la gratitudine delle istituzioni verso atleti che hanno portato così in alto il nome della Repubblica. Anche il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, intervenuto, ha ringraziato i protagonisti dell'impresa e si è congratulato con la Federazione e i suoi dirigenti per il grande lavoro fatto negli anni e per la capacità di tenere sempre altissimi il livello tecnico dei propri rappresentati.