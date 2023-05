Le delegazioni di San Marino ricevute dai Capitani Reggenti

Alla vigilia dei due grandi eventi internazionali le delegazioni che parteciperanno ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta e ai Giochi Olimpici Europei in Polonia sono state ricevute in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Nell’occasione i Capi di Stato hanno consegnato la bandiera ad Andrea Ercolani Volta e Jessica Zannoni per i Giochi di Malta e a Federico Valentini in rappresentanza di Mattias Mongiusti e Alessandra Perilli portabandiera per i Giochi Olimpici Europei.