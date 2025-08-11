"Le dimissioni sono scelte personali che, seppure dispiaciuti, rispettiamo"

"Le odierne dimissioni annunciate pubblicamente dal Vice Presidente Federale Francini e dal Tesoriere Manuzzi, oltre a quelle comunicate precedentemente dalla Direttrice Mahena Abbati, dispiacciono enormemente, ma rimangono frutto di rispettive scelte del tutto personali su cui non intendiamo entrare, ma che allo stesso tempo rispettiamo e condividiamo".

Comincia così la nota della Federazione Sammarinese Tennis, firmata dal Presidente Elia Santi che si prefigge l'obiettivo di fare chiarezza sugli ultimi movimenti interni. La Federazione ha rinnovato i suoi vertici 4 mesi fa con l'intento di mescolare continuità e innovazione e tutto beneficio -si legge- dell'attività sportiva in senso stretto. Il Consiglio Federale è comunque pienamente operativo e sarà ricostituito secondo le norme "da persone competenti, esperte e appassionate" in grado di portare avanti le sfide del futuro: tutela e crescita degli atleti, del settore tecnico, di tutti i tesserati e dell'organizzazione di quelle manifestazioni internazionali che rivestono un ruolo di importanza primaria.

Il Consiglio ringrazia Filippo Francini e Mahena Abbati senza il contributo dei quali la FST non avrebbe ottenuto molti dei successi che può vantare. Una menzione speciale al Tesoriere Gian Carlo Manuzzi "grande uomo di sport e persona integerrima" lascia dopo 48 anni di servizio volontario per lasciare il passo a chi verrà, come da tempo da lui stesso annunciato "in piena coerenza coi principi che lo hanno visto protagonista".









