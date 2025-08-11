TENNIS "Le dimissioni sono scelte personali che, seppure dispiaciuti, rispettiamo" La Federazione Sammarinese Tennis ha affidato alcune precisazioni ad una nota

"Le odierne dimissioni annunciate pubblicamente dal Vice Presidente Federale Francini e dal Tesoriere Manuzzi, oltre a quelle comunicate precedentemente dalla Direttrice Mahena Abbati, dispiacciono enormemente, ma rimangono frutto di rispettive scelte del tutto personali su cui non intendiamo entrare, ma che allo stesso tempo rispettiamo e condividiamo".

Comincia così la nota della Federazione Sammarinese Tennis, firmata dal Presidente Elia Santi che si prefigge l'obiettivo di fare chiarezza sugli ultimi movimenti interni. La Federazione ha rinnovato i suoi vertici 4 mesi fa con l'intento di mescolare continuità e innovazione e tutto beneficio -si legge- dell'attività sportiva in senso stretto. Il Consiglio Federale è comunque pienamente operativo e sarà ricostituito secondo le norme "da persone competenti, esperte e appassionate" in grado di portare avanti le sfide del futuro: tutela e crescita degli atleti, del settore tecnico, di tutti i tesserati e dell'organizzazione di quelle manifestazioni internazionali che rivestono un ruolo di importanza primaria.

Il Consiglio ringrazia Filippo Francini e Mahena Abbati senza il contributo dei quali la FST non avrebbe ottenuto molti dei successi che può vantare. Una menzione speciale al Tesoriere Gian Carlo Manuzzi "grande uomo di sport e persona integerrima" lascia dopo 48 anni di servizio volontario per lasciare il passo a chi verrà, come da tempo da lui stesso annunciato "in piena coerenza coi principi che lo hanno visto protagonista".



