GINNASTICA RITMICA Le Farfalle Azzurre incantano il Multieventi Le Farfalle - guidate dal CT Maccarani e dal capitano Alessia Maurelli - sono tornate in pedana a San Marino in vista della tappa di Coppa del Mondo a Baku della prossima settimana. Un test importante per le ginnaste azzurre, bronzo alle Olimpiadi.

Nell'estate irripetibile dello sport azzurro, loro sono state la cosiddetta “ciliegina sulla torta”: 40 storiche medaglie olimpiche per l'Italia a Tokyo, l'ultima – uno straordinario bronzo alle spalle di Bulgaria e Russia - proveniente proprio dalle Farfalle della ginnastica ritmica. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea sono entrate di diritto nella storia dello sport italiano e, qualche mese dopo l'impresa in Giappone, hanno dato spettacolo con le loro nuove esibizioni al Multieventi in occasione della prima edizione del Torneo Gold di Primavera, organizzato dalla Società Sportiva Ginnastica San Marino e patrocinata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica. Farfalle Azzurre per la prima volta sul Titano in preparazione della prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Baku, in Azerbaigian, la prossima settimana. Un test importante per le ragazze e per il Commissario Tecnico della Nazionale Emanuela Maccarani che ha dispensato gli ultimi consigli.

Oltre all'esibizione delle Farfalle, il pubblico ha potuto assistere anche alle performance nella gara individuale di Sofia Raffaeli – argento nell'ultima World Cup di Sofia, in Bulgaria – e Milena Baldassari, sesta ai Giochi Olimpici di Tokyo. Le due italiane hanno chiuso la categoria Senior rispettivamente al 1° e 2° posto. Tra nastri, cerchi, palle e clavette lo show non è certamente mancato: a rappresentare i colori biancazzurri ci ha pensato la giovanissima Matilde Tamagnini, classe 2005.

Nel servizio l'intervista a Emanuela Maccarani, CT Nazionale Italiana Ginnastica Ritmica

