SAN MARINO JUNIOR OPEN Le finali sono Zingg-Fumagalli e Pedretti-Pizzolante

Giunge alle battute finali il San Marino Junior Open, torneo ITF Under 18 in scena sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Domani mattina verranno assegnati i titoli dell’edizione 2025, con la finale maschile in programma alle 9:00 e quella femminile alle 10:00. Nel tabellone femminile a contendersi il titolo saranno Liv Zingg e Sveva Fumagalli. La finale maschile vedrà opposti la testa di serie numero 1 Tommaso Pedretti e Christian Pizzolante.

