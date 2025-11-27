Le ginnaste degli Sport Speciali al Trofeo Zita Peratti

Il weekend del 21-23 novembre ha visto impegnate le ginnaste della Federazione Sammarinese Sport Speciali nel Trofeo Internazionale Zita Peratti al Paladiamante di Genova, sia nella Ginnastica Artistica sia nella Ritmica. Le protagoniste dell’Artistica sono state Rim Zaboul, all’esordio in una manifestazione internazionale, Giada De Angeli ed Eleonora Santolini. Sulla pedana della Ritmica si sono esibite Marianna Pruccoli, Beatrice Cellarosi, Michela Angeli e Amanda Cecchetti. Le ginnaste sammarinesi sono state precise e concentrate nei loro esercizi portando a casa buoni risultati. “Siamo contente della prestazione - dicono le coach Sara Medardi e Alessia Pazzini -. Non vediamo l’ora di tornare in palestra per preparare le ragazze ai prossimi appuntamenti”.







