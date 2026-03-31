Le ginnaste degli Sport Speciali in risalto alla gara regionale Uisp di Rimini

Giornata di orgoglio e soddisfazione per le ragazze della ginnastica Ritmica e dell'Artistica della Federazione Sammarinese Sport Speciali, protagoniste della gara presso la palestra Le Celle di Rimini, domenica scorsa 29 marzo. Le ginnaste dell’Artistica hanno portato a casa dei risultati di assoluto rilievo: alla trave il 1° posto di Beatrice Cellarosi e il 2° di Giada De Angeli; alle parallele il 1° di Giada De Angeli e il 2° di Beatrice Cellarosi; nel corpo Libero il 1° posto di Beatrice Cellarosi e il 2° Giada De Angeli; nel volteggio il 1° di Giada De Angeli e il 2° di Beatrice Cellarosi. Anche la Ritmica ha brillato con prestazioni eccellenti: nel Secondo livello (clavette e palla) il 1° posto per Rim Zaboul; nel Primo livello (corpo libero e nastro) il 1° posto di Greta Castellani; nel Livello A/B (nastro e cerchio) il 1° posto di Amanda Cecchetti. Questi importanti risultati premiano impegno, passione e tanto lavoro in palestra. Le coach Maria Chiara Bacciocchi e Sara Medardi si sono dette molto soddisfatte di questa esperienza e guardano ai prossimi appuntamenti nel percorso di crescita. In vista ci sono i Giochi Nazionali Special Olympics di Lignano Sabbiadoro a maggio.







