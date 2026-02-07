MILANO-CORTINA 2026 Le luci dei Giochi Olimpici brillano anche per San Marino Cerimonia spettacolare e ricca di emozione a San Siro per l'apertura dei Giochi invernali, che ha visto San Marino sfilare a Livigno

Le luci dei Giochi Olimpici brillano anche per San Marino.

“Luci a San Siro... siamo stati tutti là”. Sì, siamo stati tutti là, per una sera, per quella sera che ha riportato lo spirito olimpico in Italia. 20 anni dopo Torino, 70 dopo Cortina, la fiamma dei Giochi brilla nei due bracieri a Milano e Cortina. Lo farà per due settimane per riportare al centro il vero senso dello sport, quello più puro. Il calore delle Olimpiadi ha unito e scaldato un'altra notte magica tutta italiana. Per la prima volta con una cerimonia condivisa e divisa tra le diverse sedi di gara. Una cerimonia che racconta tanto della tradizione italiana, ma anche della sua gestualità. Un viaggio tra i grandi della musica: Verdi, Puccini e Rossini. L'omaggio anche a Raffaella Carrà e Luciano Pavarotti. C'è l'arrivo con sorpresa, che poi sorpresa alla fine non è, del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, accompagnato a bordo di un tram storico, con Valentino Rossi conducente d'eccezione. La voce di Laura Pausini che canta l'inno di Mameli, vale la prima medaglia d'oro per l'Italia. La luce intensa dei cinque cerchi olimpici illumina San Siro. Poi la sfilata delle delegazioni, con la Grecia ad aprire la parata dei 92 paesi in rappresentanza di cinque continenti.

San Marino sfila a Livigno per 72'. Rafael Mini portabandiera della più antica e fiera nazione del mondo, sotto gli occhi attenti dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli a San Siro con tutti gli altri capi di Stato. L'Italia chiude la parata delle nazioni. Sergio Mattarella, dichiara ufficialmente aperti i Giochi Olimpici subito dopo gli interventi di Giovanni Malagò e la presidente del Cio Kirsty Coventry, La straordinaria voce di Andrea Boccelli accompagna il ritorno in scena della torcia olimpica. Emozione e spettacolo continuano nella notte italiana, mentre il fuoco esce da San Siro per raggiungere Cortina e l'Arco della Pace. La pace che Ghali canta sulle parole della filastrocca di Gianni Rodari che torna nel messaggio dell'attrice sudafricana Charlize Theron riprendendo Nelson Mandela, anticipa il viaggio verso il futuro di Samantha Cristoforetti. Alberto Tomba e Deborah Compagnoni sono gli ultimi tedofori a Milano, Sofia Goggia a Cortina. L'Italia dei Giochi Olimpici scrive un nuovo libro di storia dello sport, quello che ha un'intera pagina anche per San Marino, per quel biancoazzurro che splende e brilla della gioia del suo giovanissimo atleta Rafael Mini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: