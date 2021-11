EVENTO Le medaglie olimpiche sammarinesi omaggiate dal Sindaco del Comune di Valfabbrica In occasione dell'evento "Serata Olimpica Oltre il sogno" largo spazio ad Alessandra Perilli e Gian Primo Giardi

Il comune di Valfabbrica, provincia di Perugia, ha ospitato l'evento “Serata Olimpica – oltre il Sogno”, dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Hanno partecipato l'olimpionica della scherma Elisa Di Francisca, Giorgio Farroni medaglia d'argento del ciclismo paralimpico, il CT della Nazionale di ciclismo paralimpico Mario Valentini, Domenico Ignozza Presidente del Coni Umbria e una larga finestra è stata dedicata a San Marino con il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e Alessandra Perilli medaglia di bronzo individuale e d’argento nel mixed team nel tiro a volo. Alessandra Perilli oltre ad esprimere la gioia per il risultato raggiunto ha raccontato anche le problematiche pre Tokyo dovute alla Pandemia e ha aggiunto quanto fosse importante per lei chiudere il capitolo Londra 2012.

Il Presidente del Cons Gian Primo Giardi ha ricordato i momenti di grande tensione emotiva vissuti al Campo di Tiro di Asaka. Momenti indimenticabili che grazie ai nostri atleti – ha concluso- ricorderemo per tutta la vita. “Siamo onorati di ospitare campioni, tecnici e dirigenti dello sport ha detto il sindaco Enrico Bacoccoli -, e ci fa particolarmente onore e piacere accogliere i nostri amici della Repubblica di San Marino che è Paese legatissimo all'Italia per la sua collocazione sulla penisola italiana. Abbiamo gioito per le imprese azzurre e abbiamo seguito con particolare simpatia le gesta degli atleti sammarinesi che hanno portato a casa le prime medaglie della storia. Siamo diventati tifosi anche di San Marino”. Il sindaco ha omaggiato Alessandra Perilli e Gian Primo Giardi con testimonianze del territorio umbro e si è creato un clima speciale per questo evento che ha fatto respirare il clima olimpico.

