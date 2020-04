FEDERAZIONI SPORTIVE Le Olimpiadi rinviano di un anno le elezioni federali Il posticipo dei Giochi al 2021 rimanda i rinnovi delle cariche di CONS e Federazioni.

Le Olimpiadi rinviano di un anno le elezioni federali.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche di tutte le Federazioni Sportive Sammarinesi e del Comitato Esecutivo del CONS slittano a dopo i Giochi Olimpici di Tokyo che si terranno nell'estate 2021. Questo farà in modo che tutti gli attuali dirigenti sportivi resteranno in carica fin dopo le Olimpiadi.

Anche la legge dello sport sammarinese è chiara (art. 37) e stabilisce che le Federazioni debbono procedere al rinnovo delle cariche direttive entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

In pratica il presidente del CONS, Gian Primo Giardi resterebbe in carica fino a dopo lo svolgimento dei prossimi Giochi Olimpici.





I più letti della settimana: