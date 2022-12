TIRO CON L'ARCO Le qualifiche aprono il Campionato Italiano FIARC 3D Indoor La tappa sammarinese della manifestazione porta sul Titano 400 arcieri da tutta Italia: oggi e domani le qualifiche, domenica le finali.

È il rullare dei tamburi della Cerna dei Lunghi Archi a introdurre il ritorno sul Titano, a 8 anni dall'Europeo, di un grande evento dedicato a frecce e arcieri. Il Campionato Italiano FIARC 3D Indoor fa tappa a San Marino e porta con sé una carovana di 400 tiratori, provenienti da tutta la penisola. Due campi di gara (Multieventi e Palestra Casadei) per 5 discipline (arco ricurvo, arco nudo, arco storico, longbow e compound freestyle) ognuna divisa in sottocategorie legate al sesso e all'età dei partecipanti. Dalle 9 alle 17 di oggi è in programma la prima giornata di qualifiche, che proseguiranno domani; le finali invece si terranno tutte domenica. "L'evento del 2014 fu organizzato in maniera eccellente e credo che questo lo sarà altrettanto - commenta il presidente della FIARC, Massimo Pancani - su San Marino la FIARC conta sempre. Al di là dei 400 partecipanti, che sono un bel numero, i migliori tiratori 3D italiani sono tutti presenti, in tutte le specialità. È un campionato con livelli tecnici molto, molto alti. I campi gara sono realizzati in maniera eccellente: il problema negli eventi indoor è la visibilità dei bersagli, che qui si vedono molto bene e sono ambientati ottimamente".



