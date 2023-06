TENNIS Le ragazze del Tennis Club promosse in Serie C Decisive le vittorie di Giardi e Alletti nello spareggio col CT Reggio Emilia.

Con le vittorie di Talita Giardi e Silvia Alletti nei rispettivi singolari, la squadra femminile del San Marino Tennis Club fa suo lo spareggio con il CT Reggio Emilia e conquista la promozione in Serie C, la terza consecutiva per le biancazzurre.

