SERIE C Le ragazze di Banca San Marino conquistano Ravenna 3-1

Acsi Ravenna – Banca di San Marino 1 a 3, questi i parziali, 18/25 25/19 19/25 23/25. Una partita da otto in pagella per la squadra sammarinese che bissa il successo di due settimane fa contro il Flamigni, prima del turno di riposo, e va a vincere in casa dell’Acsi Ravenna che partiva con il pronostico dalla propria parte. Squalificato coach Wilson Renzi, le titane sono state guidate in panchina da Stefano Sarti. “E sono state brave a portare in partita quello che avevamo preparato in settimana – ha detto dopo il match Renzi che ha assistito all’incontro da bordo campo – Nel primo set non abbiamo commesso errori e siamo scappate in avanti dal 13 pari. Nel secondo siamo sempre state sotto, non impeccabili a muro e in difesa. Nel terzo set devo dire che le nostre avversarie ci hanno regalato più di qualcosa anche se nel finale sono tornate sotto perché abbiamo faticato a chiudere. Il quarto set, sul 20 a 16 per noi, ci siamo ancora inceppate in attacco; le ravennati hanno recuperato e siamo riuscite a portare a casa match e partita riuscendo a murare la Zebi, il loro posto 4, che per tutta la partita ci aveva creato grattacapi. Complimenti alle ragazze per la partita che hanno giocato anche se dobbiamo continuare a migliorare alcuni fondamentali”.





