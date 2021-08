Le Torri si illumineranno di biancazzurro per celebrare gli atleti delle Olimpiadi

In una nota stampa, la Segreteria di Stato per lo Sport esprime “i più alti sentimenti di gratitudine” a tutti gli atleti sammarinesi che hanno partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Tre le medaglie conquistate; l'ultima, ieri, vinta da Myles Amine nella lotta, che si aggiunge a quella di Alessandra Perilli e a quelle della coppia Perilli-Berti. “Numeri impressionanti se rapportati a quelli della popolazione, dei praticanti o della delegazione, che chiude con 3 atleti su 5 che ritornano dal Giappone con una medaglia al collo”, si legge nel comunicato. La Segreteria si congratula col Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, col Capo Missione, coi tecnici e lo staff per “l’egregio lavoro svolto e per l’impegno, la cura e l’attenzione con cui hanno costruito la squadra e organizzato la missione di un’edizione sicuramente non facile”. Al ritorno della delegazione – anticipa - le istituzioni prevedono l’organizzazione di un evento celebrativo, nel frattempo, le Tre Torri si illumineranno dei colori della bandiera per celebrare questi prestigiosi successi.