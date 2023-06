Le ultime meraviglie del nuoto dai 1500 stile: oro Valloni, argento Bianchi

L’ultima giornata del nuoto si chiude com’era iniziata, con uno splendido oro di Arianna Valloni. É la consacrazione per la giovanissima nuotatrice biancazzurra che per ben due volte sale sul gradino più alto del podio in questi Giochi dei Piccoli Stati. Bellissima la gara degli 800, autentico dominio in quella dei 1500 stile. Rasenta la perfezione Arianna che dopo un paio di vasche in compagnia saluta tutte e se ne va. Le ultime due vasche sono la meritata passerella finale. 17:05:70 il crono di Valloni, quinta medaglia d’oro per San Marino nell’isola dei Cavalieri.

Fa 4 su 4 invece Loris Bianchi: oro nei 400, argento negli 800, bronzo nei 200 e ancora argento nei 1500. L’ultima gara é anche la più complicata, fisicamente e psicologicamente. Loris tiene comunque il passo del monegasco Druenne fino a metà gara poi si stacca e si “accontenta” della seconda posizione resistendo nel finale agli attacchi del maltese - padrone di casa - Cachia. 16:03:49 per Bianchi che questa edizione se la ricorderà per molto, molto tempo. Sono 19 per San Marino, 9 dal nuoto. Una grande soddisfazione per il DT Luca Corsetti e per questi ragazzi che hanno onorato al 100% il biancazzurro della Repubblica più antica al mondo.