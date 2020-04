VOLLEY Leo Gennari: "Inizieremo subito a programmare la nuova stagione" Con la conclusione anticipata dei campionati, il presidente della Beach&Park volley pensa già ai prossimi impegni tra serie B e serie C.

L'ultima volta sul parquet era coincisa con una vittoria. Era stato un successo importante per la Titan Services in lotta per confermare la serie B. La squadra di Stefano Mascetti occupava la posizione salvezza. Stesso discorso per la serie C e quindi per le ragazze della Banca di San Marino di Wilson Renzi. La decisione di sospendere i campionati anticipa quello che era l'obiettivo di questo campionato. La sospensione presuppone già iniziare una programmazione per la prossima stagione.

Nel video Leo Gennari, presidente Beach & Park Volley



