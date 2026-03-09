TV LIVE ·
Leon Ceccarelli vince la Kids’run di Cesenatico

I giovani della San Marino Athletics Academy hanno partecipato alla manifestazione nello Stadio Comunale A. Moretti

9 mar 2026
Sabato, 7 marzo, la pista dello Stadio Comunale A. Moretti di Cesenatico è stato il teatro delle gare giovanili in preludio alla 36esima edizione della corsa su strada attraverso Cesenatico. Oltre 600 giovanissimi dai 5 ai 15 anni si sono presentati ai nastri di partenza. La San Marino Athletics Academy era presente con alcuni atleti della propria scuola di atletica leggera. Negli esordienti (5-6 anni), Filippo Rastelli e Leonardo Santini hanno percorso i 200m tutto d’un fiato, regalandosi tante emozioni, compreso un tombolone iniziale.

Segue, Tommaso Casadio (7 anni) sul giro di pista, che riesce a gestire al meglio la distanza. Nella categoria ragazze, Emma Buscarini e Silvia Macina (nate nel 2013) percorrono la distanza di 1000m finendo a metà classifica. Nella stessa categoria, Leon Ceccarelli fa subito il vuoto e aumenta il proprio vantaggio sugli avversari metro dopo metro e va a vincere la gara con un bel distacco. Gli atleti, allenati dalla Coach Paola Carinato sono stati premiati con un uovo di Pasqua dalla società organizzatrice, ASD Team Cesenatico.




