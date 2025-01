Leonardo Sansovini: "Al lavoro per il torneo di nuoto pinnato dei Piccoli Stati"

Intervista a Leonardo Sansovini

Leonardo Sansovini è stato confermato presidente della Federazione Sammarinese Attività Subacquee:

"Essere eletto, come sapete, poi per acclamazione, inorgoglisce, perché comunque vuol dire che alla base c'è questa fiducia da parte di tutta la federazione e comunque di tutti i tesserati per questo Consiglio Direttivo che ha lavorato fino adesso. Diciamo che sicuramente questo ultimo quadriennio olimpico è stato, a mio avviso, il migliore di tutti questi ultimi quadrienni, ma soprattutto il 2024 è stato quello che, a mio avviso sempre, è stato il migliore di questo quadriennio olimpico perché abbiamo lavorato forte in questi anni, abbiamo portato a casa tantissime soddisfazioni, anche dei podi inaspettati nelle varie discipline che riguardano il nostro movimento e soprattutto vuol dire che alla base c'è un'attività che sta progredendo soprattutto dal punto di vista numerico ma anche qualitativo e che ha portato a casa e alla federazione tante soddisfazioni".

Una federazione della sua che quindi guarda anche al futuro perché sappiamo che qualche cosa di nuovo si può anche così preannunciare per questo quadriennio?

"Ma sì, diciamo che il calendario sportivo per il 2025 è già in parte scritto, comunque partiamo il 2 marzo che avremo il quindicesimo trofeo di apnea, a metà marzo avremo il trofeo di tiro della Sub Haggi Statti, tutte le manifestazioni che abbiamo fatto anno scorso hanno la loro continuità. Stiamo proprio in questi giorni parlando per fare un torneo di Piccoli Stati di nuoto pinnato, abbiamo il benestare del nostro comitato mondiale attività subacqueo a cui siamo affiliati e che ci supporterà per questa cosa, anzi sarebbero molto contenti di portarlo a San Marino, sarebbe la prima edizione, quindi stiamo lavorando forte anche su questo. Stiamo lavorando anche su mantenere i vari atleti, voglio ricordare che abbiamo portato a casa, come dicevo prima, tante soddisfazioni tra cui una Coppa del Mondo dove il nostro ragazzo è arrivato secondo nel tiro, un altro atleta è arrivato a medaglia d'oro nel campionato mondiale a Lignano. Abbiamo avuto i ragazzi che hanno partecipato al campionato mondiale assoluto di nuoto pinnato a Belgrado, ma soprattutto quest'anno hanno portato a casa diverse medaglie in un campionato italiano, quindi stiamo lavorando un po' anche su tutte queste discipline e inoltre proprio all'assemblea di ieri abbiamo votato all'unanimità l'inserimento di altre discipline che non facevano parte della nostra federazione ma le ingloberemo per ampliare il nostro movimento".