In occasione della Giornata Olimpica, la giornata istituita dal CIO per promuovere e difendere i valori olimpici, il CONS ha organizzato un allenamento collettivo all'aperto al Parco Ausa. L'iniziativa “Let's Move Together” punta al promuovere uno stile di vita più attivo: per questo erano presenti diversi atleti che hanno preso parte sia alle Olimpiadi che ai Giochi dei Piccoli Stati.