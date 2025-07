GIORNATA OLIMPICA "Let's Move Together": al Parco Ausa una giornata di festa e sport organizzata dal CONS Presenti diversi atleti che hanno preso parte sia alle Olimpiadi che ai Giochi dei Piccoli Stati.

In occasione della Giornata Olimpica, la giornata istituita dal CIO per promuovere e difendere i valori olimpici, il CONS ha organizzato un allenamento collettivo all'aperto al Parco Ausa. L'iniziativa “Let's Move Together” punta al promuovere uno stile di vita più attivo: per questo erano presenti diversi atleti che hanno preso parte sia alle Olimpiadi che ai Giochi dei Piccoli Stati.



